Wattrelos Recrutement – U14-U15-U16 Stade Debergue Wattrelos, 13 juin 2023, Wattrelos. Recrutement – U14-U15-U16 13 et 16 juin Stade Debergue Journée de détection pour le football féminin à l’US Wattrelos.

Contact : Stéphanie au 06 70 54 84 22 Mardi : Stade Debergue – rue Monge – Wattrelos

Vendredi : Stade du Beck 3 – rue du Beck – Wattrelos Stade Debergue Rue Monge, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 54 84 22 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-13T18:30:00+02:00 – 2023-06-13T20:00:00+02:00

