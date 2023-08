Animation Jeune public : découverte d’une piste VTT XCO Stade de VTT Pierre la Grosle XCO Guéret, 16 septembre 2023, Guéret.

Animation Jeune public : découverte d’une piste VTT XCO 16 et 17 septembre Stade de VTT Pierre la Grosle XCO Gratuit. Sur inscription. Se munir de son VTT pour celles et ceux qui souhaiteraient parcourir le circuit VTT XCO.

L’association Creuse Oxygène proposera sur la journée du 16 septembre 2023 une animation à destination du grand public de nettoyage de la forêt dans la cadre de l’opération « WORLD CEANUP DAY » de 9h30 à 11h30. L’après-midi sera consacrée aux entraînements de l’école de VTT du club et le dimanche, le club assurera un accueil du grand public.

Stade de VTT Pierre la Grosle XCO 23000 Guéret Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 61 97 90 https://www.creuse-oxygene.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.worldcleanupday.fr/ »}] https://qrco.de/bc5Zs2 Le stade VTT XCO de Pierre la Grosle est un héritage des jeux de Paris 2024. Réalisé en 2022, il a vocation a perdurer au-delà des jeux pour devenir un centre d’entraînement, de compétition et de loisirs grand public en accès libre. Après avoir accueilli 3 coupes de France VTT cross-country, ce site va accueillir des délégations étrangères jusqu’en 2024 et au-delà pour préparer les échéances nationales et mondiales. Le stade est situé au coeur de la forêt de Chabrières et des pierres et légendes du domaine. Les pierres (caos granitiques) sont classés. Parking aménagé sur site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00