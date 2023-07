Coupe du Monde des ados de rugby touché Stade de Thouars Gradignan, 21 octobre 2023, Gradignan.

Coupe du Monde des ados de rugby touché Samedi 21 octobre, 09h00 Stade de Thouars Entrée libre et gratuite pour le public – Gratuit sur inscription pour les participants

Le tournoi de rugby touché

Ce projet est à destination des adolescents de 10 à 17 ans, de la Gironde et au-delà, pratiquant ou non le rugby.

Nous souhaitons donc accueillir sur les infrastructures sportives du Stade de Thouars et du Stade Pierre Paul Bernard de Talence des jeunes de structures de loisirs lors d’un tournoi de rugby touché organisé le samedi 21 octobre 2023 sur la journée.

Un DJ professionnel animera la journée ainsi que des animations ludiques et festives, des stands de prévention en partenariat avec les associations locales.

Chaque participant recevra : une tenue de sport, une gourde, le repas du midi et une collation.

Organisation du Tournoi

– 9h00 : accueil des participants

– 9h45 : explication de l’esprit du tournoi : remerciement de chacun pour sa participation, bienveillance et amitié.

– 10h00 : explication des règles par des joueurs expérimentés d’un club local puis début du tournoi.

Durée des matchs 10 min

20 équipes sont attendues. Chacune peut comporter de 8 à 10 joueuses et joueurs. Elles sont réparties en 4 Poules de classement de 5 équipes.

– 10h00 à 12h00, chaque équipe rencontre toutes celles de sa poule. Une victoire = 4 points, un match nul = 2 points et 1 défaite = 1 point.

Les deux premières équipes de chaque poule sortent en tableau final.

– 12h00 à 14h00 : pause repas.

– 14h00 : reprise du tournoi.

Tableau des équipes troisièmes, quatrièmes et cinquièmes de chaque poule : Répartition en 3 poules 4 équipes. Chaque équipe rencontre toutes celles de sa poule.

Tableau final : organisation de type coupe. Les premiers de chaque poule de classement rencontrent le deuxième d’une autre poule. Chaque gagnant passe au tour suivant jusqu’à la finale. Chaque perdant de chaque tour joue un ou deux matchs de classement.

Au total chaque équipe aura joué 7 matchs dans la journée.

En parallèle du tournoi les stands et animations sont disponibles en bord de terrain.

Stade de Thouars 4 chemin des Maures Gradignan 33170 Bénédigues Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « cajtalence@hotmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 58 92 53 06 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T20:00:00+02:00

rugby touché rugby