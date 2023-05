Course – L’Oloronaise Stade de St Pée, 18 juin 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

L’Oloronaise se déroulera ce jour et sera cmposée d’une course et d’une marche réservées exclusivement aux femmes.

– Une course de 6km sur route, circuit facile.

– Une marche loisir de 6 km sur route, circuit facile.

Retrait des dossards la veille de la course de 10h à 12h ou le jour J de 8h30 à 10h au stade, devant le club house du Fco Rugby d’Oloron.

1 tee-shirt vous sera offert.

Sur inscription.

Au profit de France Alzheimer et maladies apparentées..

2023-06-18

Stade de St Pée

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Oloronaise will take place this day and will be composed of a race and a walk reserved exclusively for women.

– A 6km road race, easy circuit.

– A 6 km walk on the road, easy circuit.

You can collect your number the day before the race from 10am to 12pm or on the day of the race from 8:30am to 10am at the stadium, in front of the club house of the Oloron Fco Rugby.

1 T-shirt will be offered.

On registration.

For the benefit of France Alzheimer and related diseases.

La Oloronaise tendrá lugar hoy y consistirá en una carrera y una marcha reservada exclusivamente a las mujeres.

– Una carrera en carretera de 6 km, circuito fácil.

– Una marcha lúdica de 6 km por carretera, circuito fácil.

Podrá recoger su dorsal la víspera de la carrera, de 10.00 a 12.00 horas, o el día de la carrera, de 8.30 a 10.00 horas, en el estadio, frente a la sede del club de rugby Oloron.

se ofrecerá 1 camiseta.

En el momento de la inscripción.

En beneficio de Francia Alzheimer y enfermedades relacionadas.

Die Oloronaise findet an diesem Tag statt und besteht aus einem Lauf und einer Wanderung, die ausschließlich Frauen vorbehalten sind.

– Ein Lauf von 6 km auf der Straße, leichte Strecke.

– Eine Freizeitwanderung von 6 km auf der Straße, leichte Strecke.

Die Startnummern können am Vortag des Laufs von 10 bis 12 Uhr oder am Tag X von 8:30 bis 10 Uhr im Stadion vor dem Clubhaus des Fco Rugby d’Oloron abgeholt werden.

1 T-Shirt wird Ihnen geschenkt.

Nach vorheriger Anmeldung.

Zugunsten von France Alzheimer und verwandte Krankheiten.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn