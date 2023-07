Concours de Tir à l’Arc Stade de Sos Sos, 8 juillet 2023, Sos.

Sos,Lot-et-Garonne

Championnat Départemental

Venez nombreux encourager les Archers au stade de Foot de Sos.

Buvette et restauration sur place.

2023-07-08 fin : 2023-07-09 18:00:00. .

Stade de Sos

Sos 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Departmental Championship

Come and cheer on the Archers at the Sos soccer stadium.

Refreshments and catering on site

Campeonato Departamental

Ven a animar a los Archers en el estadio de fútbol de Sos.

Refrescos y catering in situ

Meisterschaft auf Departementsebene

Kommen Sie zahlreich, um die Bogenschützen im Fußballstadion von Sos anzufeuern.

Getränke und Speisen vor Ort

Mise à jour le 2023-06-25 par OT de l’Albret