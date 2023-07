SAINT REMY EN FÊTE Stade de Saint Rémy Saint-Remy, 19 août 2023, Saint-Remy.

SAINT REMY EN FÊTE 19 et 20 août Stade de Saint Rémy entrée Libre

Vide Grenier, Marché de Producteurs, Foire Artisanale, Fête Foraine, buvette, sandwichs

REPAS 18€ : melon – terrine – Plat : cuisse de boeuf à la broche – frites – fromage – dessert

Animation avec la Lyre Txaranga

Sectacle : Olivier DISSAIS sepctacle années 80 à aujoud’hui

Feu d’artifice musical par Pyro Concept

Bal avec Orchestre « les Nuits Blanches »

Stade de Saint Rémy rue du stade Saint Remy 86 390 LATHUS SAINT REMY Saint-Remy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Contact: j.compain@orange.fr, 0642021590, 0683979732

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T07:30:00+02:00 – 2023-08-19T23:58:00+02:00

2023-08-20T00:00:00+02:00 – 2023-08-20T03:00:00+02:00

Saint Rémy Fête