Vienne Fête annuelle Stade de Saint Rémy Saint-Remy, 19 août 2023, Saint-Remy. Fête annuelle Samedi 19 août, 06h00 Stade de Saint Rémy vide grenier

repas le soir avec chanteur

manège

feu d’artifice

organisation comité des fêtes St Remy Stade de Saint Rémy rue du stade Saint Remy 86 390 LATHUS SAINT REMY Saint-Remy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T06:00:00+02:00 – 2023-08-19T23:59:00+02:00

