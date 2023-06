Finale Nationale Rugby à 7 – Cadets & Juniors – Stade de Saint-Céré Saint-Céré, 17 juin 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Saint Céré se prépare à accueillir le Championnat de France de Rugby à 7 les 17 et 18 juin prochains.

En plus des matchs palpitants, l’événement propose une soirée le samedi soir, comprenant la diffusion de la finale du Top 14, ainsi qu’une soirée animée par un DJ. Vous n’aurez pas à vous soucier de votre appétit, car il y’aura la possibilité de se restaurer sur place.

Rendez-vous au stade pour profiter de l’action sportive et de l’ambiance conviviale !.

2023-06-17 à 11:00:00 ; fin : 2023-06-18 23:30:00. EUR.

Stade de Saint-Céré

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Saint Céré is getting ready to host the French Rugby 7-a-side Championship on June 17 and 18.

In addition to the thrilling matches, the event features a Saturday evening party, including a broadcast of the Top 14 final, as well as a DJ party. You won’t have to worry about your appetite, as there will be plenty of food and drink available on site.

Come to the stadium to enjoy the sporting action and the friendly atmosphere!

Saint Céré se prepara para acoger el Campeonato de Francia de Rugby a 7 los días 17 y 18 de junio.

Además de los emocionantes partidos, el evento contará con una fiesta el sábado por la noche, que incluirá la retransmisión de la final del Top 14, así como una fiesta amenizada por un DJ. No tendrá que preocuparse por su apetito, ya que habrá abundante comida y bebida disponible in situ.

Acuda al estadio para disfrutar de la acción deportiva y de un ambiente agradable

Saint Céré bereitet sich darauf vor, am 17. und 18. Juni die französische Meisterschaft im 7er-Rugby auszurichten.

Neben den spannenden Spielen bietet die Veranstaltung am Samstagabend eine Abendveranstaltung, die die Übertragung des Finales der Top 14 sowie eine von einem DJ moderierte Party umfasst. Sie brauchen sich keine Sorgen um Ihren Appetit zu machen, denn es wird die Möglichkeit geben, vor Ort zu essen.

Besuchen Sie das Stadion und genießen Sie die sportliche Action und die gesellige Atmosphäre!

Mise à jour le 2023-06-06 par OT Vallée de la Dordogne