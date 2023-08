Coupe du monde de rugby : animations à Tournefeuille – Les 8 et 9 septembre Stade de rugby Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille Coupe du monde de rugby : animations à Tournefeuille – Les 8 et 9 septembre Stade de rugby Tournefeuille, 8 septembre 2023, Tournefeuille. Coupe du monde de rugby : animations à Tournefeuille – Les 8 et 9 septembre 8 et 9 septembre Stade de rugby Les 8 et 9 septembre, rendez-vous au stade de rugby Allée des Tilleuls pour un tournoi inter-ALAE, des animations, et la retransmission du match d’ouverture ! Programme – Vendredi 8 septembre

19h à 20h : Présentation des équipes sur le terrain d’honneur de rugby en musique

Secteur Château : Îles Fidji

Secteur Moulin à Vent : Japon

Secteur Pahin : Chili

Secteur Paderne : Nouvelle-Zélande

Secteur les Écarts : Namibie

Secteur La Ramée : Samoa

Secteur Petit Train : Portugal

Secteur Quéfets : Géorgie

Présentation de la fresque du rugby réalisée par les enfants des ALAE

20h à 21h : Temps convivial, buvette et restauration

Dès 21h : Retransmission du match d’ouverture de la coupe du monde de rugby France – Nouvelle-Zélande – Samedi 9 septembre

À partir de 10h : Jeux gonflables, Equalizer rugby, découverte du club

14h à 16h : Championnat de rugby flag (4 matchs de 10 minutes par équipe)

16h30 : Remise des récompenses aux 8 équipes

17h30 : Match de gala de l’équipe 1 du club de rugby Stade de rugby 3 rue des Tilleuls 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Belbèze Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-08T19:00:00+02:00 – 2023-09-08T23:00:00+02:00

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T20:00:00+02:00 tournefeuille animations Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Tournefeuille Autres Lieu Stade de rugby Adresse 3 rue des Tilleuls 31170 Tournefeuille Ville Tournefeuille Departement Haute-Garonne Lieu Ville Stade de rugby Tournefeuille latitude longitude 43.577103;1.34094

Stade de rugby Tournefeuille Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournefeuille/