Courses de vaches landaises Stade de rugby, 21 août 2023, Ondres .

Courses de vaches landaises

Avenue de la Plage Stade de rugby Ondres Landes Stade de rugby Avenue de la Plage

2023-08-21 21:15:00 – 2023-08-21 23:15:00

Stade de rugby Avenue de la Plage

Ondres

Landes

.

Une vache dans l’arène et un vaillant gaillard joliment vêtu, qui tente de ne pas se faire rentrer dedans en l’évitant au plus près : en s’écartant ou en sautant en l’air … bienvenue dans l’univers du sport traditionnel local : la course de vaches landaises.

Chaque été, l’association du Foyer d’Ondres propose un spectacle familial et riche en frissons; sauts, écarts et bien plus encore !

Ouverture des portes à 20h30. Début du spectacle à 21h15 (durée: 2h). Buvette.

BILLETTERIE à l’office de tourisme : Réservation au guichet jusqu’à 18h30 le jour de la manifestation (cartes bancaires et chèques vacances acceptés).

Début des réservations en ligne courant juin.

+33 5 59 45 19 19 FOYER d’Ondres

Stade de rugby Avenue de la Plage Ondres

dernière mise à jour : 2023-03-22 par