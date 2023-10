Cet évènement est passé RUGBY. MARTIGUES URBAN CUP Stade de Rugby la Coudoulière Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues RUGBY. MARTIGUES URBAN CUP Stade de Rugby la Coudoulière Martigues, 23 octobre 2023, Martigues. RUGBY. MARTIGUES URBAN CUP 23 – 28 octobre Stade de Rugby la Coudoulière Entrée Libre DESCRIPTION Le tournoi final de Martigues Urban Cup se déroulera le samedi 28 octobre au stade de rugby la coudoulière de 10h00 à 17h00. LOCALISATION Stade de Rugby la Coudoulière Avenue Urdy milou Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « secretariatmrc@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T10:00:00+02:00 – 2023-10-23T17:00:00+02:00

2023-10-28T10:00:00+02:00 – 2023-10-28T17:00:00+02:00 RUGBY Coupe du Monde des Quartiers Affiche officielle MRC Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Stade de Rugby la Coudoulière Adresse Avenue Urdy milou Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Stade de Rugby la Coudoulière Martigues latitude longitude 43.403924;5.032614

Stade de Rugby la Coudoulière Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/