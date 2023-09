RUGBY. JOURNEE EN FAVEUR D’OCTOBRE ROSE Stade de Rugby la Coudoulière Martigues, 8 octobre 2023, Martigues.

RUGBY. JOURNEE EN FAVEUR D’OCTOBRE ROSE Dimanche 8 octobre, 10h00 Stade de Rugby la Coudoulière Entrée libre, Restauration sur place

Evènement regroupant de nombreuses activités tout au long de la journée telles que parcours sportif, soins corporels bien-être, activités pour les plus petits, atelier de sensibilisation.

Durant la matinée, un tournoi de rugby loisir à toucher mixte aura lieu, ouvert aux équipes loisirs de la région et un Tournoi de pétanque assise (avec l’association SLHAM).

Vente de goodies (tee-shirts et stickers à l’éffigie de l’événement) ainsi qu’une tombola et une récolte de dons libre (urne installée au club) en faveur de la cause.

L’ensemble des bénéfices sera reversé à l’institut Paoli-Calmettes (IPC) pour faire avancer à lutter contre le cancer du sein.

Stade de Rugby la Coudoulière Avenue Urdy milou Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 09.87.07.73.67 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00

RUGBY MRC

Flyer officiel MRC