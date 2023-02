STAGE HIVER. MARTIGUES RUGBY CLUB Stade de Rugby la Coudoulière Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Sur inscription au tarif de 30€

Martigues Rugby Club organise un stage d’hiver du lundi 13 février au jeudi 23 février 2023 au stade du rugby la coudoulière. Stade de Rugby la Coudoulière Avenue Urdy milou Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur DESCRIPTION Martigues Rugby Club organise son stage d’hiver avec plusieurs activitées proposé comme le Rugby, Multisports, et Sortie Surprise.

Stage proposant diverses disciplines : rugby, multisports, sortie surprise

Ouvert aux licenciés et non licenciés uniquement pour les enfants nés entre 2009 et 2017.

Dates en fonction de l’année de naissance.

Accueil des stagiaires de 8h45 à 17h00 – un goûter sera distribué à chaque enfant. LOCALISATION

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-13T08:45:00+01:00

Affiche officielle MRC

