12€ par emplacement

Martigues Rugby Club organise son VIDE GRENIER le dimanche 02 octobre 2022. Stade de Rugby la Coudoulière Avenue Urdy milou Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:secretariatmrc@gmail.com »}] DESCRIPTION Vide Grenier organisé par le Martigues Rugby Club dans l’enceinte de la structure au stade de la Coudoulière au profit de l’Ecole de Rugby

Musique et Animations tout au long de la journée.

Buvette et Restauration sur place. Brocanteur ou simple particulier, n’hésitez pas à nous contacter pour toutes infos ou pour réserver votre emplacement :

secretariatmrc@gmail.com ou 09.87.07.73.67 LOCALISATION

