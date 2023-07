Forum des associations Stade de rugby de Saint-Lys Saint-Lys Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Lys Forum des associations Stade de rugby de Saint-Lys Saint-Lys, 9 septembre 2023, Saint-Lys. Forum des associations Samedi 9 septembre, 09h30 Stade de rugby de Saint-Lys Entrée libre Le stade d’honneur du rugby de Saint-Lys accueillera un forum des associations, une occasion unique pour découvrir la richesse et la diversité des organisations qui animent la communauté saint-lysienne. Que vous soyez passionnés par le sport, la culture, l’environnement, l’éducation, la santé ou tout autre domaine, ce forum des associations est l’endroit idéal pour vous engager, vous informer et vous connecter avec des personnes partageant les mêmes centres d’interêt ! Stade de rugby de Saint-Lys Av. Pierre de Coubertin, 31470 Saint-Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T09:30:00+02:00 – 2023-09-09T17:00:00+02:00

2023-09-09T09:30:00+02:00 – 2023-09-09T17:00:00+02:00 Mairie de Saint-Lys Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Saint-Lys Autres Lieu Stade de rugby de Saint-Lys Adresse Av. Pierre de Coubertin, 31470 Saint-Lys Ville Saint-Lys Departement Haute-Garonne Lieu Ville Stade de rugby de Saint-Lys Saint-Lys

Stade de rugby de Saint-Lys Saint-Lys Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-lys/