Cinéma en Plein Air et Marché gourmand Stade de rugby Coux et Bigaroque-Mouzens Catégories d’Évènement: Coux et Bigaroque-Mouzens

Dordogne Cinéma en Plein Air et Marché gourmand Stade de rugby Coux et Bigaroque-Mouzens, 28 juillet 2023, Coux et Bigaroque-Mouzens. Coux et Bigaroque-Mouzens,Dordogne Projection du film « Mario BROS » en plein air (pop corn – glaces – buvette)

et Marché gourmand avec Food trucks

Entrée cinéma 5 €..

Stade de rugby

Coux et Bigaroque-Mouzens 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Open-air screening of the film « Mario BROS » (popcorn – ice cream – refreshments)

and gourmet market with food trucks

Admission 5 ?. Proyección al aire libre de la película « Mario BROS » (palomitas – helado – refrescos)

y mercado gourmet con food trucks

Entrada al cine 5? Vorführung des Films « Mario BROS » unter freiem Himmel (Popcorn – Eis – Erfrischungsstände)

und Gourmet-Markt mit Foodtrucks

