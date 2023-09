Décastar 2023 Stade de Pierre-Paul Bernard Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence Décastar 2023 Stade de Pierre-Paul Bernard Talence, 23 septembre 2023, Talence. Décastar 2023 23 et 24 septembre Stade de Pierre-Paul Bernard S’il est encore besoin de les présenter, ces épreuves reines de l’Athlétisme voient s’affronter des athlètes complets, qui, sur deux journées, disputent 10 épreuves pour le décathlon et 7 pour l’heptathlon.

Dans chacune de ces épreuves, la performance réalisée par les athlètes est convertie en poins au moyen de la Table de Cotation Internationale 1984, qui associe à chaque performance un nombre de points. Au fil de ces épreuves les compétiteurs accumulent ces points et le total réalisé par chacun permet d’établir le classement final.

Toutes les infos pratiques : athlètes, programme…

2023-09-24T10:00:00+02:00 – 2023-09-24T19:00:00+02:00

Stade de Pierre-Paul Bernard
Plaines des sports de Thouars, 33400 Talence
Talence
33400 Thouars
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

