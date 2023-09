Cet évènement est passé Levez les yeux : « Olympiades à Oiron ! » Stade de Oiron Plaine-et-Vallées Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Plaine-et-Vallées Levez les yeux : « Olympiades à Oiron ! » Stade de Oiron Plaine-et-Vallées, 15 septembre 2023, Plaine-et-Vallées. Levez les yeux : « Olympiades à Oiron ! » Vendredi 15 septembre, 09h00 Stade de Oiron Gratuit. Réservé aux enfants de l’école. Accès réservé aux enseignants, parents et accompagnants Les élèves de maternelle de l’école de Oiron feront des activités sportives de leur niveau, qui seront récompensées par l’élaboration des anneaux olympiques (fleurs en papier).

Les activités sportives seront rythmées pas un pique-nique, des temps de repos et d’échanges. Stade de Oiron Rue de la Malasserie, 79100 Oiron Plaine-et-Vallées 79100 Oiron Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Ce stade est placé juste derrière le château d’Oiron et a été rénové en 2013 de la pelouse aux main-courantes, en passant par un système de récupération d’eau pour son arrosage. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Commune de Plaine-et-Vallées

