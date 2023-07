Visite d’une carrière de grès houiller et de poudingue Stade de Méons Saint-Étienne, 16 septembre 2023, Saint-Étienne.

Co-voiturage et départ de la Place Aristide Briand à Terrenoire – Saint-Etienne pour la visite d’une carrière de grès houiller et de poudingue située Parc des Sports de Méons, Allée Jacquemont à Saint-Etienne.

Observation des traces de coups de barres à mines, vestiges d’anciennes extractions.

Le grès est une roche sédimentaire siliceuse résultant de la cimentation naturelle d’un sable, et où les grains de quartz sont dominants, utilisée dans la construction, l’empierrement et le pavage des routes et, lorsqu’il est très fin, comme pierre à aiguiser.

La Grand’Église de Saint-Étienne de style gothique forézien, est bâtie en grès houiller.

Stade de Méons Allée Roger Jacquemot, 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

