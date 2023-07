PÉTANQUE CHALLENGE GEORGES BERNE Stade de Mascoussel Marvejols Catégories d’Évènement: Lozère

PÉTANQUE CHALLENGE GEORGES BERNE Stade de Mascoussel Marvejols, 15 août 2023, Marvejols.

Concours d’animation doublette montée

10€ par équipe….

2023-08-15 fin : 2023-08-15 . EUR.

Stade de Mascoussel

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Pétanque Challenge Georges Berne

Animated competition doublette monté

10? per team… Pétanque Challenge Georges Berne

Competición de dos hombres

10? por equipo… Pétanque Challenge Georges Berne

Animationswettbewerb Doublette montée

Pétanque Challenge Georges Berne

Animationswettbewerb Doublette montée

10? pro Team…

