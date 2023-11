Lancy FC – FC Châtel-St-Denis Stade de Marignac Lancy Catégorie d’Évènement: Lancy Lancy FC – FC Châtel-St-Denis Stade de Marignac Lancy, 2 décembre 2023, Lancy. Lancy FC – FC Châtel-St-Denis Samedi 2 décembre, 17h00 Stade de Marignac Le match au somment entre le 1er et le second du classement.

Les lancéens pourraient passer l’hiver avec 9 points d’avance sur son poursuivant en cas de victoire.

Venez nous soutenir nombreux. Stade de Marignac 27 chemin des Rambossons, 1212 Grand-Lancy Lancy 1212 Grand-Lancy Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T17:00:00+01:00 – 2023-12-02T19:00:00+01:00

Détails Catégorie d'Évènement: Lancy Autres Lieu Stade de Marignac Adresse 27 chemin des Rambossons, 1212 Grand-Lancy Ville Lancy

