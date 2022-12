« 15 ème Au fils du Cens – RDV entre Loire et forêts », VTT, Gravel et Route Stade de mardié Mardié Catégories d’évènement: Loiret

6 € non licenciés, 4€ licenciés

« 15 ème Au fils du Cens – RDV entre Loire et forêts », VTT, Gravel et Route Stade de mardié rue de la garenne, mardié Mardié 45430 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:vtt.mardie@gmail.com »}, {« link »: « mailto:ccbb.velo@gmail.com »}] Nous organisons notre randonnée annuelle la « 15 ème Au fils du Cens – RDV entre Loire et forêts », VTT, Gravel et Route, le Dimanche 11 Juin 2023, au départ de Mardié – 45430. Cette année sera exceptionnelle pour 3 raisons.

• Ce seront les 15 ans du « Fil du Cens ».

• Ce sera aussi l’occasion d’un partenariat entre LCO VTT Mardié et le Club Cycliste de Boigny/Bionne (CCBB)

o et donc l’association de nos 2 fédérations (UFOLEP / FFCT)

o afin de proposer sur une même journée des parcours VTTs et des parcours ROUTE dans le cadre du Challenge Régional Centre Val de Loire.

• Cette année verra aussi l’arrivée du premier parcours Gravel  Parcours VTT : 20, 40 et 60 km

 Parcours ROUTE : 20, 50, 80 et 120 km

 Parcours Gravel : 80 km (au roadbook ou GPS) Départs 7h30 du stade de Mardié Tarifs

– 4€ pour les licenciés (toutes fédérations)

– 6€ pour les non licenciés Ravitaillements sur tous les circuits

Comme chaque année, tartines miel / noix -> Miel produit localement

Mais aussi d’autres mets qui ont fait la réputation de notre randonnée. A l’arrivée vous pourrez déguster une Bière artisanale pression de La Brasserie du Vauret de Mardié pour 1€ Inscriptions sur place.

Pour les clubs, listes des adhérents à nous envoyer à cette adresse vtt.mardie@gmail.com ou ccbb.velo@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T07:30:00+02:00

2023-06-11T11:30:00+02:00

