Opération Grand-Figeac 2023 de distribution de composteurs et d’initiation : « Je me mets au Compost ! » stade de Londieu Figeac, 12 octobre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

La Communauté de Communes du Grand-Figeac et le Syded du Lot invitent tous les habitants du territoire à participer à une sensibilisation suivie d’une distribution gratuite de kits de compostage.

La Communauté de Communes du Grand-Figeac organise sur son territoire en partenariat avec le Syded du Lot 9 sessions de sensibilisation au compostage avec distribution gratuite de kits de compostage du 29 Septembre au 27 Novembre 2023.

Diminuer les ordures ménagères : le compostage est un geste essentiel pour réduire la production des déchets du quotidien

Une étude menée en 2021 par le Syded montrait que les biodéchets représentait encore 30% des ordures ménagères sur le territoire soit à l’échelle du Grand-Figeac 2547 tonnes qui pourraient être détournées de la poubelle noire. Autant de déchets en moins envoyés en enfouissement ou incinérés loin du département.

Sur le plan environnemental : les biodéchets sont composés de 80% d’eau et peuvent devenir une ressource bénéfique pour les potagers et les espaces verts.

Sur le plan économique : le traitement des biodéchets impacte fortement les collectivités de collecte et les ménages car les ordures ménagères coûtent de plus en plus cher avec l’augmentation du coût de l’enfouissement et l’explosion de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes.

Objectif compostage au 1er Janvier 2024

La Loi AGEC (anti-gaspillage pour une économie circulaire) de 2020 impose un tri à la source des biodéchets d’ici au 1er Janvier 2024. Pour les foyers disposant d’un jardin, la solution est simple à mettre en place : composter sur son terrain. Pour les habitants ne disposant pas de jardin, le Syded du Lot déploie des composteurs collectifs avec l’aide de la Communauté de Communes du Grand-Figeac et de ses Communes membres.

9 séances de sensibilisation sur le Grand-Figeac

Le Syded du Lot avec la Communauté de Communes du Grand-Figeac animeront 9 séances de sensibilisation à cette pratique. Comment se lancer, que mettre dans son composteur, comment utiliser le compost mûr… Autant de sujets qui seront abordés lors de ces séances. A l’issue de chaque séance, les foyers non équipés pourront récupérer un kit de compostage offert par le Grand-Figeac et le Syded..

2023-10-12 15:00:00 fin : 2023-10-12 19:00:00. EUR.

stade de Londieu

Figeac 46100 Lot Occitanie



The Communauté de Communes du Grand-Figeac and Syded du Lot invite all local residents to take part in an awareness-raising session followed by free distribution of composting kits.

The Communauté de Communes du Grand-Figeac, in partnership with Syded du Lot, is organizing 9 composting awareness sessions on its territory, with free distribution of composting kits, from September 29 to November 27, 2023.

Reduce household waste: composting is an essential step in reducing the production of everyday waste

A study carried out in 2021 by Syded showed that bio-waste still represented 30% of household waste in the region, i.e. 2,547 tonnes of waste that could be diverted from the black garbage can in the Grand-Figeac area. So much less waste sent to landfill or incinerated far from the département.

On an environmental level: bio-waste is 80% water and can become a beneficial resource for vegetable gardens and green spaces.

On an economic level: bio-waste treatment has a major impact on collection authorities and households, as household waste is becoming increasingly expensive with the rising cost of landfill and the explosion of the General Tax on Polluting Activities.

Composting target for January 1, 2024

The 2020 AGEC Law (anti-waste for a circular economy) requires source separation of bio-waste by January 1, 2024. For households with a garden, the solution is easy to implement: compost on your own plot. For residents without a garden, Syded du Lot deploys collective composters with the help of the Communauté de Communes du Grand-Figeac and its member communes.

9 awareness-raising sessions in Grand-Figeac

Syded du Lot and the Communauté de Communes du Grand-Figeac will be running 9 awareness-raising sessions on the practice. How to get started, what to put in your composter, how to use mature compost? These are just some of the topics that will be covered during the sessions. At the end of each session, non-equipped households can pick up a composting kit donated by Grand-Figeac and Syded.

La Communauté de Communes du Grand-Figeac y Syded du Lot invitan a todos los vecinos a participar en una sesión de sensibilización seguida de la distribución gratuita de kits de compostaje.

La Communauté de Communes du Grand-Figeac, en colaboración con Syded du Lot, organiza 9 sesiones de sensibilización al compostaje con distribución gratuita de kits de compostaje del 29 de septiembre al 27 de noviembre de 2023.

Reducir los residuos domésticos: el compostaje es un medio esencial para reducir la producción de residuos cotidianos

Un estudio realizado en 2021 por Syded demostró que los biorresiduos seguían representando el 30% de los residuos domésticos de la zona, es decir, 2.547 toneladas de residuos que podrían desviarse del contenedor negro en la zona de Grand-Figeac. Es decir, muchos menos residuos enviados al vertedero o incinerados lejos del departamento.

Desde el punto de vista medioambiental: los biorresiduos contienen un 80% de agua y pueden convertirse en un recurso beneficioso para huertos y espacios verdes.

Desde el punto de vista económico: el tratamiento de los biorresiduos tiene un gran impacto en las autoridades de recogida y en los hogares, ya que los residuos domésticos son cada vez más caros con el aumento del coste de los vertederos y la explosión del Impuesto General sobre Actividades Contaminantes.

Objetivo de compostaje para el 1 de enero de 2024

La ley AGEC (contra los residuos para una economía circular) de 2020 exige que los biorresiduos se clasifiquen en origen antes del 1 de enero de 2024. Para los hogares con jardín, la solución es sencilla: compostar en su propia parcela. Para los residentes sin jardín, Syded du Lot está desplegando compostadores comunales con la ayuda de la Communauté de Communes du Grand-Figeac y sus municipios miembros.

9 sesiones de sensibilización en Grand-Figeac

Syded du Lot y la Communauté de Communes du Grand-Figeac organizarán 9 sesiones de sensibilización sobre esta práctica. ¿Cómo empezar, qué poner en el compostador, cómo utilizar el compost maduro? Estos son algunos de los temas que se tratarán en las sesiones. Al final de cada sesión, los hogares que no dispongan de equipo de compostaje podrán recoger un kit de compostaje donado por Grand-Figeac y Syded.

Die Communauté de Communes du Grand-Figeac und Syded du Lot laden alle Einwohner des Gebiets ein, an einer Sensibilisierung mit anschließender kostenloser Verteilung von Kompostsets teilzunehmen.

Die Communauté de Communes du Grand-Figeac organisiert in Zusammenarbeit mit Syded du Lot vom 29. September bis zum 27. November 2023 9 Sensibilisierungsveranstaltungen zum Thema Kompostierung mit kostenloser Verteilung von Kompostierungskits auf ihrem Gebiet.

Weniger Hausmüll: Kompostierung ist eine wichtige Maßnahme, um die Produktion von Alltagsmüll zu reduzieren

Eine von Syded im Jahr 2021 durchgeführte Studie zeigte, dass Bioabfall immer noch 30 % des Hausmülls in der Region ausmacht, d. h. im Grand-Figeac 2547 Tonnen, die von der schwarzen Tonne ferngehalten werden könnten. Dies bedeutet, dass weniger Abfall auf Deponien entsorgt oder weit entfernt vom Departement verbrannt wird.

Umwelt: Bioabfälle bestehen zu 80 % aus Wasser und können zu einer nützlichen Ressource für Gemüsegärten und Grünflächen werden.

Wirtschaftlich: Die Behandlung von Bioabfällen wirkt sich stark auf die Sammelstellen und die Haushalte aus, da der Hausmüll aufgrund der steigenden Deponiekosten und der Explosion der allgemeinen Steuer auf umweltbelastende Aktivitäten immer teurer wird.

Kompostierung als Ziel bis zum 1. Januar 2024

Das Gesetz AGEC (Anti-Verschwendung für eine Kreislaufwirtschaft) von 2020 schreibt vor, dass Bioabfälle bis zum 1. Januar 2024 an der Quelle getrennt werden müssen. Für Haushalte mit einem Garten ist die Lösung einfach umzusetzen: Kompostieren auf dem eigenen Grundstück. Für Einwohner ohne Garten stellt Syded du Lot mit Hilfe der Communauté de Communes du Grand-Figeac und ihrer Mitgliedsgemeinden Sammelkomposter auf.

9 Sensibilisierungssitzungen in Grand-Figeac

Das Syded du Lot und die Communauté de Communes du Grand-Figeac werden 9 Sensibilisierungssitzungen zu dieser Praxis abhalten. Wie fängt man an, was soll man in den Komposter geben und wie verwendet man den reifen Kompost? All diese Themen werden in den Sitzungen angesprochen. Am Ende jeder Sitzung können die Haushalte, die noch nicht über einen Komposter verfügen, ein von Grand-Figeac und Syded zur Verfügung gestelltes Kompostset abholen.

