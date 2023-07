Laroque-des-Arcs en fête Stade de Laroque-des-Arcs Bellefont-La Rauze, 8 juillet 2023, Bellefont-La Rauze.

Bellefont-La Rauze,Lot

Laroque-des-Arcs vous attend pour un weekend festif en ce début de vacances scolaires: pétanque, repas, concerts….

2023-07-08 fin : 2023-07-09 . 15 EUR.

Stade de Laroque-des-Arcs

Bellefont-La Rauze 46090 Lot Occitanie



Laroque-des-Arcs awaits you for a festive weekend at the start of the school vacations: pétanque, meals, concerts…

Laroque-des-Arcs le espera para un fin de semana festivo al comienzo de las vacaciones escolares: petanca, comidas, conciertos…

Laroque-des-Arcs erwartet Sie zu Beginn der Schulferien zu einem Festwochenende: Boulespiel, Essen, Konzerte…

