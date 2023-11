Rugby : Match AS Lacanau / Pays Isle Drone 33 Stade de l’Ardilouse Lacanau, 26 novembre 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Venez nombreux encourager l’équipe de l’AS Lacanau au stade de l’Ardilouse à 15h.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Stade de l’Ardilouse

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and encourage the AS Lacanau team at the Ardilouse stadium at 3pm

Venga a animar al equipo del AS Lacanau en el estadio de Ardilouse a las 15:00 horas

Kommen Sie zahlreich und feuern Sie die Mannschaft des AS Lacanau im Stadion Ardilouse um 15 Uhr an

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Médoc Atlantique