Match de championat et matinée paëlla Stade de la rivère d’Ay Sarras, 5 novembre 2023, Sarras.

Sarras,Ardèche

Paëlla à emporter ou sur place (réservation conseillée)

Match : à 11h équipe sénior 3 contre l’AS Roiffieux, à 13h L’équipe sénior 2 contre l’ES St Jeure d’Ay et à 15h l’équipe sénior 1 contre le FC Montélimar. Buvette toute la journée..

2023-11-05 10:00:00 fin : 2023-11-05 17:00:00. .

Stade de la rivère d’Ay

Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Paëlla to take away or to eat in (booking recommended)

Matches: at 11 a.m. senior team 3 against AS Roiffieux, at 1 p.m. senior team 2 against ES St Jeure d’Ay and at 3 p.m. senior team 1 against FC Montélimar. Refreshment bar all day.

Paëlla para llevar o para comer en casa (se recomienda reservar)

Partidos: a las 11:00 h el equipo senior 3 contra el AS Roiffieux, a las 13:00 h el equipo senior 2 contra el ES St Jeure d’Ay y a las 15:00 h el equipo senior 1 contra el FC Montélimar. Refrescos durante todo el día.

Paëlla zum Mitnehmen oder vor Ort (Reservierung empfohlen)

Spiele: um 11 Uhr Seniorenmannschaft 3 gegen AS Roiffieux, um 13 Uhr Seniorenmannschaft 2 gegen ES St Jeure d’Ay und um 15 Uhr Seniorenmannschaft 1 gegen FC Montélimar. Getränkeausschank den ganzen Tag.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche