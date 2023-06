Concours de boules en bois Stade de la Richardière Coulonges-sur-l’Autize, 1 juillet 2023, Coulonges-sur-l'Autize.

Coulonges-sur-l’Autize,Deux-Sèvres

Concours de boules en bois

Stade de la Richardière de 14h à 20h , entrée : 8€

Organisé par La Boule Coulongeoise. Concours en doublettes (4 parties de 11 points).

Renseignements : 06 48 13 54 42.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 20:00:00. EUR.

Stade de la Richardière

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Wooden boules competition

Stade de la Richardière from 2pm to 8pm, admission: 8?

Organized by La Boule Coulongeoise. Doubles competition (4 games of 11 points each).

Information: 06 48 13 54 42

Competición de petanca de madera

Estadio de la Richardière, de 14:00 a 20:00 h, entrada 8?

Organizado por La Boule Coulongeoise. Competición de dobles (4 partidas de 11 puntos cada una).

Información: 06 48 13 54 42

Wettbewerb in Holzkugeln

Stade de la Richardière von 14h bis 20h , Eintritt: 8?

Organisiert von La Boule Coulongeoise. Wettbewerb im Doppelpack (4 Spiele zu je 11 Punkten).

Informationen: 06 48 13 54 42

