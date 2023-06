Embellissez les jardins partagés d’Aurillac/ Greening Aurillac’s shared gardens Stade de la Ponetie Arpajon-sur-Cère, 13 juillet 2023, Arpajon-sur-Cère.

Embellissez les jardins partagés d’Aurillac/ Greening Aurillac’s shared gardens 13 – 28 juillet Stade de la Ponetie Le tarif d’inscription à ce chantier est de 599€ comprenant l’adhésion à l’association Caciaura, l’assurance, les frais de dossier, l’hébergement, la nourriture, les animations et activités et les salaires des encadrants.

La ville d’Aurillac et Etudes et Chantiers travaillent ensemble depuis 22 ans ! Depuis 2001, des volontaires du monde entier participent à la rénovation du patrimoine historique, à la construction et à la protection de l’environnement de la ville d’Aurillac. Aurillac se trouve dans une région française appelée Auvergne, connue pour ses magnifiques volcans endormis ! Ce partenariat a été établi pour permettre aux bénévoles locaux et aux bénévoles du chantier de se rencontrer et de partager des activités pendant l’été. Plus de 20 groupes de bénévoles sont déjà intervenus dans la ville : dans les jardins communautaires du centre social d’Aurillac pour participer à son développement, mais aussi au bord de la rivière, dans les parcs, les stades municipaux et divers ateliers…

Cette année, les jardins partagés d’Aurillac ont besoin de toi pour embellir, entretenir et aménager les lieux!

Lieu de rencontre et de biodiversité, divers travaux t’attendent dans les jardins : création d’un compost partagé, aménagement d’une parcelle pour favoriser la biodiversité, création de nichoirs et d’hôtels à insectes, … Tu auras aussi l’occasion de construire du mobilier en bois de palette pour aménager l’espace détente et fabriquer de la peinture écologique pour colorer les jardins partagés ! Ce sera l’occassion pour toi d’apprendre pleins de choses sur le jardinage et la biodiversité, et de rencontrer les jardiniers et jardinières d’Aurillac.

Le groupe participera à la vie des jardins et découvrira ce petit coin de paradis qui est également une belle initiative pour notre planète !

L’hébergement se fait sous tentes fournies par l’association (1 personne par tente) dans un emplacement du stade municipal. Nous y avons un espace pour planter les tentes individuelles, et deux tentes collectives pour la cuisine et la vie en collectivité (repas/animations). Nous avons un accès privatisé aux vestiaires pour les sanitaires et pour mettre sous clé toutes les affaires du groupe.

N’oubliez pas votre matériel de camping (tapis de sol, sac de couchages, etc.)! Le chantier sera à moins de 10 minutes à pied. Les bénévoles, qui seront acteurs et actrices de leur séjour, participeront chacun·e·s aux tâches quotidiennes (courses, cuisine, rangement et nettoyage…). L’organisation du roulement sera fait avec l’équipe d’animation qui est là pour veiller au bon déroulement. L’équipe est composée de 4 personnes : un·e directeur·ice de séjours BAFD, deux animateur·ice·s BAFA et stagiaire, un·e animateur·ice technique. L’équipe supervise et accompagne le groupe. L’objectif est de gagner en autonomie et que chacun·e agisse individuellement pour permettre un bon fonctionnement collectif ! Tou·te·s ensemble, vous réfléchirez à comment travailler, se nourrir, s’amuser, se déplacer, visiter la région de la façon la plus respectueuse pour l’environnement et l’autre qu’il soit.

La ville d’Aurillac se situe dans le Cantal, un département d’Auvergne. Le paysage montagneux offre des points de vue époustouflants sur les volcans et sur les monts d’Auvergne. L’héritage architectural de la région est très riche : châteaux, fours à pain, chapelles… venez découvrir les villages ruraux construits d’ardoise et de bois.

La ville d’Aurillac offre de nombreuses activités durant l’été : www.aurillac.fr

La région est propice aux balades, que ce soit à pieds, à vélo ou en canöé.

Les lacs offrent de supers coins de baignade pour se rafraîchir. Les animateur·ice·s prépareront des jeux et activités, mais tu seras invité·e à créer et proposer tes propres animations ! Fais appel à ta créativité !

Un accès wifi est possible à l’entrée du camping, le réseau téléphonique est faible. Sur l’ensemble de nos chantiers adolescents, nous avons fait le choix de réserver la moitié des places pour des bénévoles français·es. L’objectif : permettre à un maximum de jeunes d’avoir accès à l’apprentissage de l’interculturalité, de favoriser l’engagement bénévole et suite à cette expérience, de développer la mobilité à l’internationale.

Stade de la Ponetie 130 avenue du général Leclerc 15000 Aurillac Arpajon-sur-Cère 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04.73.31.50.49 »}, {« type »: « email », « value »: « workcamps@etudesetchantiers.org »}] [{« link »: « http://www.aurillac.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T17:00:00+02:00 – 2023-07-13T21:00:00+02:00

2023-07-28T09:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:00:00+02:00

Nature Education à l’environnement

Merlin Marseault