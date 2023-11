La douane au salon 24h pour l’emploi et la formation à Amiens Stade de la Licorne Amiens, 23 novembre 2023, Amiens.

La douane au salon 24h pour l’emploi et la formation à Amiens Jeudi 23 novembre, 10h00 Stade de la Licorne L’inscription n’est pas obligatoire mais conseillée. Les candidats inscrits auront ainsi une invitation nominative avec un QR code contenant leur CV dématérialisé et bénéficient d’un accès coupe-fil.

Salons 24 Heures pour l’Emploi et la Formation

L’objectif pour l’organisateur des salons des « 24 Heures pour l’Emploi et la Formation », est de créer les conditions optimales pour un matching efficace entre candidats et recruteurs.

Tous les profils sont les bienvenus, lors de cet événement généraliste. Chaque visiteur pourra ainsi trouver une opportunité qui lui correspond, et prouver directement sa motivation face aux recruteurs présents.

Au programme du salon

Lors de cette journée, ce sont plus de 45 entreprises, administrations et centres de formations qui seront présents pour rencontrer les candidats de 10h à 17h sans interruption.

De nombreux secteurs et métiers seront représentés : Grande distribution, sécurité/défense, structure d’aide à l’emploi, banque, industrie, santé, BTP, transport/logistique, comptabilité/finance et bien d’autres…

Informations pratiques

Date : jeudi 23 novembre 2023

: jeudi 23 novembre 2023 Horaires : 10h à 17h

: 10h à 17h Adresse : Stade de la Licorne , 25 rue du chapitre 80000 Amiens

Stade de la Licorne 25 rue du chapitre 80000 AMIENS Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

