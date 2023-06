Marché Gourmand Stade de la Garenne Saint-hilaire-les-andresis Saint-hilaire-les-andresis Catégorie d’Évènement: Saint-Hilaire-les-Andrésis Marché Gourmand Stade de la Garenne Saint-hilaire-les-andresis, 11 juin 2023, Saint-hilaire-les-andresis. Marché Gourmand Dimanche 11 juin, 09h00 Stade de la Garenne Voir https://www.saint-hilaire-les-andresis.fr Au programme :

Exposants et commerçants locaux

Restauration

Structure Gonflable

Stade de la Garenne Saint-hilaire-les-andresis

02 38 97 42 58
https://www.saint-hilaire-les-andresis.fr

2023-06-11T09:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:00:00+02:00

