Stages de Tennis Stade de la Cherelle, 19 décembre 2022, Jargeau. Stages de Tennis 19 – 23 décembre Stade de la Cherelle Stage de tennis pour les enfants de 7 à 17 ans Stade de la Cherelle Jargeau Jargeau Stages de tennis de 7 à 17 ans, tous niveaux avec Nith ROS ancien champion de la Ligue du Centre. Prêt de matériel aux débutants. Tournoi amical en fin de stage.

