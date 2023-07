« Le football à La Chapelle Gonaguet » une exposition sur l’histoire du football Stade de La Chapelle Gonaguet La Chapelle-Gonaguet Catégories d’Évènement: Dordogne

La Chapelle-Gonaguet « Le football à La Chapelle Gonaguet » une exposition sur l’histoire du football Stade de La Chapelle Gonaguet La Chapelle-Gonaguet, 16 septembre 2023, La Chapelle-Gonaguet. « Le football à La Chapelle Gonaguet » une exposition sur l’histoire du football 16 et 17 septembre Stade de La Chapelle Gonaguet Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, prenez le temps de découvrir cette exposition sur l’histoire du football à La Chapelle Gonaguet. Stade de La Chapelle Gonaguet Impasse du stade, 24350 La Chapelle-Gonaguet La Chapelle-Gonaguet 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Complexe sportif. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Mairie de La Chapelle Gonaguet Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, La Chapelle-Gonaguet Autres Lieu Stade de La Chapelle Gonaguet Adresse Impasse du stade, 24350 La Chapelle-Gonaguet Ville La Chapelle-Gonaguet Departement Dordogne Lieu Ville Stade de La Chapelle Gonaguet La Chapelle-Gonaguet

Stade de La Chapelle Gonaguet La Chapelle-Gonaguet Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la chapelle-gonaguet/