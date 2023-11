39e Corrida de la Beaujoire Stade de la Beaujoire Nantes, 30 décembre 2023, Nantes.

2023-12-30

Horaire : 14:00 16:30

Gratuit : oui Ronde de Noël : gratuit / Grande ronde de Noël : gratuit / Corrida de la Beaujoire : 12 € / Course déguisée : 1 € Tout public

Cette année le parcours proposera à nouveau des sections roulantes, des passages natures, la découverte du stade depuis la pelouse et se gradin avec toujours pour arrivée les marches de l’escalier de la tribune Jules Verne. La Corrida de la Beaujoire proposera une course adulte d’environ 9,5 km ainsi que ces 2 courses enfants. La journée se clôturera de façon traditionnelle par la parade déguisée ouverte à tous, sans limite d’âge ni condition physique ; cette parade permettra à ses « coureurs »de rentrer dans le stade et de courir sur le bord de la pelouse.

Stade de la Beaujoire Nantes Erdre Nantes 44300

0240252138 http://corrida@alpacnantes.net