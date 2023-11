Course à pied : Corrida de la Beaujoire Stade de la Beaujoire Nantes, 30 décembre 2023, Nantes.

2023-12-30

Horaire : 14:00 16:30

Gratuit : non Inscriptions sur timepulse.fr

39e édition de la Corrida de la Beaujoire – Trail urbain. Depuis 40 ans, l’ALPAC organise la dernière course à pied de l’année en Loire-Atlantique, ouverte à tous, autour et dans le stade de la Beaujoire. La Corrida, c’est une course de quartier, avec un parcours unique, mais aussi une course solidaire (une partie du montant des inscriptions est reversée à l’association Bony & Me). La Corrida se veut festive, les coureurs sont invités à venir déguisés ; les plus beaux seront récompensés. Courses : Départ à 14h05 – Ronde de Noël – 1,5 km – Public : né de 2011 à 2014 – Gratuit Départ à 14h25 – Grande ronde de Noël – 2,8 km – Public : né en 2009 et 2010 – Gratuit Départ à 15h00 – Corrida de la Beaujoire – 9,7 km – Public : né avant 2008 – 12 € Départ à 16h05 – Course déguisée – Parade – Tout public – 1 €

Stade de la Beaujoire Nantes Erdre Nantes 44300