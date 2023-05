Le quartier de Hauteville fête ses 60 ans ! Stade de Hauteville Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux Le quartier de Hauteville fête ses 60 ans ! Stade de Hauteville, 27 mai 2023, Lisieux. Le quartier de Hauteville fête ses 60 ans ! Samedi 27 mai, 14h00 Stade de Hauteville Gratuit Vous êtes tous officiellement invités à l’anniversaire du quartier de Hauteville qui célèbre ses 60 bougies, le 27 mai au Stade de 14h à 22h30 !

Musique, pique-nique, gâteau géant, spectacle de feu, visite guidée, œuvre collective, stand photo, expositions, jeu de piste, et bien d’autres : des animations festives et conviviales pour profiter tous ensemble de ce moment exceptionnel.

Plusieurs temps forts vous attendent à Hauteville en 2023 à l’occasion de ces 60 ans.

Retrouvez toutes les infos dans le programme : bit.ly/3UYGllf Stade de Hauteville 131A Rue Roger Aini, 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T14:00:00+02:00 – 2023-05-27T22:30:00+02:00

2023-05-27T14:00:00+02:00 – 2023-05-27T22:30:00+02:00 lisieux calvados Ville de Lisieux Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Stade de Hauteville Adresse 131A Rue Roger Aini, 14100 Lisieux Ville Lisieux Departement Calvados Lieu Ville Stade de Hauteville Lisieux

Stade de Hauteville Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/

Le quartier de Hauteville fête ses 60 ans ! Stade de Hauteville 2023-05-27 was last modified: by Le quartier de Hauteville fête ses 60 ans ! Stade de Hauteville Stade de Hauteville 27 mai 2023 Lisieux Stade de Hauteville Lisieux

Lisieux Calvados