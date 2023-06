Krakens Stade de Gruson Gruson Gruson Catégories d’Évènement: Gruson

Nord Krakens Stade de Gruson Gruson, 5 juillet 2023, Gruson. Krakens Mercredi 5 juillet, 20h30 Stade de Gruson Gratuit Fanfare “Groupe cuivrant”

A l’image du monstre aventureux, les Krakens puisent leur inspiration sur les rives de tous les océans du monde. Jazz, reggae, afro-caraïbes, hip-hop… Pas de frontières pour ces sept musiciens là ! On dit d’eux qu’ils sont une fanfare, mais ils préfèrent se définir comme « groupe cuivrant »… Trompette, trombone, bien évidemment, mais aussi saxophone, percus et même guitare électrique ! Un choix qui leur ouvre le champ des possibles… Tout public

Durée : 2h

–

Buvette & snack sur place

–

Pour y aller : Covoiturage

Vélo (Garage à vélo sur place) Stade de Gruson 1 rue Calmette, 59152 Gruson Gruson 59152 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T20:30:00+02:00 – 2023-07-05T22:30:00+02:00

2023-07-05T20:30:00+02:00 – 2023-07-05T22:30:00+02:00 Aéronef Belles Sorties été © Guillemette Galand Détails Catégories d’Évènement: Gruson, Nord Autres Lieu Stade de Gruson Adresse 1 rue Calmette, 59152 Gruson Ville Gruson Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Stade de Gruson Gruson

Stade de Gruson Gruson Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gruson/

Krakens Stade de Gruson Gruson 2023-07-05 was last modified: by Krakens Stade de Gruson Gruson Stade de Gruson Gruson 5 juillet 2023