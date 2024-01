DJ SNAKE STADE DE FRANCE St Denis, samedi 10 mai 2025.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 7 décembre de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 8 décembre à 10h.DJ SNAKE – THE FINAL SHOWL’artiste français le plus écouté au monde (plus de 30 milliards de streams), qui a déjà performé à guichets fermés dans la plus grande Aréna d’Europe en 2020, puis au Parc des Princes devant plus de 60 000 fans l’année dernière annonce son grand retour sur scène.Après 3 ans d’attente, DJ Snake se produira de nouveau dans la capitale et en live, dans un lieu emblématique et fédérateur, le Stade de France.Une performance et un show qui s’annoncent mémorables et incomparables, et qui viendront marquer à jamais sa carrière.

Tarif : 45.50 – 98.30 euros.

Début : 2025-05-10 à 19:30

Réservez votre billet ici

STADE DE FRANCE ZAC DU CORNILLON NORD 93200 St Denis 93