MYLENE FARMER STADE DE FRANCE St Denis, vendredi 27 septembre 2024.

MYLENE FARMER a repris LA TOURNÉE DES STADES NEVERMORE 2023 hier soir, devant 50.000 spectateurs et dansun Stade Orange Vélodrome complet à Marseille. Suite à l’annulation par les autorités des concerts prévus les vendredi 30 juin et samedi 1er juillet 2023 au Stade de France,Thierry Suc, les équipes de TS3 – Fimalac Entertainment et celles du Consortium Stade de France ont tout mis en oeuvrepour trouver des possibilités de report. Nous avons le plaisir de vous annoncer que ces concerts auront lieu les VENDREDI 27 et SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2024.En effet, l’accueil de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, puis des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, avec lestravaux préparatoires induits par ces évènements, ne laissaient pas de possibilité de programmation avant ces dates.Ces concerts seront donc les premiers évènements accueillis au Stade de France après les Jeux.

Tarif : 55.00 – 185.00 euros.

Début : 2024-09-27 à 20:30

STADE DE FRANCE ZAC DU CORNILLON NORD 93200 St Denis 93