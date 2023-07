[Concert] Le Duo’s Parker Stade de Football Offranville, 15 juillet 2023, Offranville.

Offranville,Seine-Maritime

Au détour d’une balade à Offranville, venez passer un agréable moment en musique avec le groupe Duo Parker’s. Une soirée conviviale sera au rendez-vous.

Restauration sur place..

2023-07-15 19:30:00 fin : 2023-07-15 . .

Stade de Football

Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie



Take a stroll through Offranville, and enjoy the music of Duo Parker’s. A convivial evening awaits you.

Catering on site.

Dé un paseo por Offranville y disfrute de la música del Dúo Parker’s. Será una velada muy agradable.

Catering in situ.

Verbringen Sie bei einem Spaziergang in Offranville einen angenehmen Moment bei Musik mit der Gruppe Duo Parker’s. Ein geselliger Abend steht auf dem Programm.

Verpflegung vor Ort.

