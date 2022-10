Grande fête du Diwali – Samedi 15 octobre Stade de football Beaupuy Catégories d’évènement: Beaupuy

Grande fête du Diwali – Samedi 15 octobre Stade de football, 15 octobre 2022, Beaupuy. Grande fête du Diwali – Samedi 15 octobre Samedi 15 octobre, 13h00 Stade de football Le Banian Toulousain vous propose comme chaque année le Samedi 15 octobre la grande fête du Diwali qui est la grande fête des lumières de la culture hindou. Stade de football Chemin du stade, 31850 Beaupuy Beaupuy 31850 Haute-Garonne Occitanie Programme à définir autour de cours de yoga, conférence, stands de vente de produits autour de la culture hindou.

