Soirée dansante et feu d’artifice Stade de football Anneville-sur-Scie, 13 juillet 2023, Anneville-sur-Scie.

Anneville-sur-Scie,Seine-Maritime

Le comité des fêtes vous donne rendez-vous sur le stade de foot pour une soirée dansante à l’occasion de la fête nationale avec animations et buvette, et qui se clôturera avec le traditionnel feu d’artifice !

Rejoignez-nous avec votre repas, des barbecues seront à votre disposition !.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Stade de football

Anneville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie



The festivities committee invites you to join them at the soccer stadium for an evening of dancing, entertainment and refreshments on the occasion of the fête nationale, culminating in the traditional fireworks display!

Come and join us with your meal – barbecues will be available!

La comisión de festejos le espera en el estadio de fútbol para una noche de baile con motivo de las fiestas patronales, con animaciones y refrescos, y que terminará con el tradicional castillo de fuegos artificiales

Acompáñenos con su comida, ¡habrá barbacoas disponibles!

Das Festkomitee lädt Sie zu einem Tanzabend anlässlich des Nationalfeiertags mit Animationen und Getränken im Fußballstadion ein, der mit dem traditionellen Feuerwerk enden wird!

Kommen Sie mit Ihrem Essen zu uns, Grills stehen Ihnen zur Verfügung!

Mise à jour le 2023-07-08 par Normandie Tourisme / Attitude Manche