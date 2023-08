FORUM DES ASSOCIATIONS ET DES ARTISANS COMMERÇANTS Stade de foot Saint-Denis-d’Anjou, 2 septembre 2023, Saint-Denis-d'Anjou.

Saint-Denis-d’Anjou,Mayenne

Toutes les associations de Saint-Denis-d’Anjou se retrouveront au stade de foot à partir de 14h..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . .

Stade de foot

Saint-Denis-d’Anjou 53290 Mayenne Pays de la Loire



All Saint-Denis-d’Anjou associations will meet at the soccer stadium from 2pm.

Todas las asociaciones de Saint-Denis-d’Anjou se reunirán en el estadio de fútbol a partir de las 14.00 horas.

Alle Vereine von Saint-Denis-d’Anjou treffen sich ab 14 Uhr im Fußballstadion.

