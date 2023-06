Ciné Belle Etoile: « Notre Dame brûle » de Jean-Jacques Annaud Stade de foot Payrac, 7 août 2023, Payrac.

Payrac,Lot

Le film retrace heure par heure l’incendie qui a ravagé Notre Dame en 2019.

Film à la tombée de la nuit.

Stade de foot. Tout public. Gratuit. Buvette, restauration.

Repas sur réservation..

2023-08-07 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-07 . EUR.

Stade de foot

Payrac 46350 Lot Occitanie



The film retraces the fire that ravaged Notre Dame in 2019, hour by hour.

Film at dusk.

Soccer stadium. Open to all. Free admission. Refreshment bar, catering.

Meals on reservation.

La película repasa hora a hora el incendio que asoló Notre Dame en 2019.

Película al atardecer.

Estadio de fútbol. Abierto a todos. Entrada gratuita. Refrescos y comida.

Comidas previa reserva.

Der Film zeichnet Stunde für Stunde den Brand nach, der Notre Dame im Jahr 2019 verwüstet hat.

Film bei Einbruch der Dunkelheit.

Fußballstadion. Für alle Zuschauer zugänglich. Kostenlos. Erfrischungsstände, Essen und Trinken.

Mahlzeiten auf Vorbestellung.

