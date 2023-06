Ciné Belle Etoile « Microbe et Gasoil », de Michel Gondry Stade de foot Mayrinhac-Lentour, 7 juillet 2023, Mayrinhac-Lentour.

Mayrinhac-Lentour,Lot

Les aventures débridées de deux ados un peu à la marge : le petit Microbe et l’inventif Gasoil. Film à la tombée de la nuit

Stade de foot. Tout public. Gratuit. Buvette..

2023-07-07 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-07 . EUR.

Stade de foot

Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie



The unbridled adventures of two slightly offbeat teenagers: little Microbe and inventive Gasoil. Film at dusk

Soccer stadium. Open to all. Free admission. Refreshment bar.

Las desenfrenadas aventuras de dos adolescentes un poco atípicos: el pequeño Microbio y el ingenioso Gasoil. Película al atardecer

Estadio de fútbol. Abierto a todos. Entrada libre. Bar.

Die ungezügelten Abenteuer zweier Teenager, die ein wenig am Rande stehen: der kleine Microbe und der erfinderische Gasoil. Film bei Einbruch der Dunkelheit

Fußballstadion. Für alle Altersgruppen. Kostenlos. Getränkeausschank.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Vallée de la Dordogne