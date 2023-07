Bal des pompiers de Limogne Stade de foot Limogne-en-Quercy, 14 juillet 2023, Limogne-en-Quercy.

Limogne-en-Quercy,Lot

Les Sapeurs-Pompiers du Centre d’Incendie et de Secours de Limogne-en-Quercy organisent, vendredi 14 juillet, le traditionnel bal de la fête Nationale.

N’hésitez surtout pas à participer à ces festivités et à ambiancer la piste de danse..

2023-07-14 19:00:00 fin : 2023-07-14 . 16 EUR.

Stade de foot

Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie



The firefighters of the Limogne-en-Quercy fire and rescue center are organizing the traditional fête Nationale ball on Friday July 14.

Don’t hesitate to join in the festivities and liven up the dance floor.

El viernes 14 de julio, el cuerpo de bomberos del centro de bomberos y salvamento de Limogne-en-Quercy celebrará su tradicional baile de fiesta nacional.

No dude en unirse a la fiesta y animar la pista de baile.

Die Feuerwehr des Feuerwehr- und Rettungszentrums von Limogne-en-Quercy veranstaltet am Freitag, den 14. Juli, den traditionellen Ball zum Nationalfeiertag.

Zögern Sie auf keinen Fall, an diesen Feierlichkeiten teilzunehmen und die Tanzfläche in Stimmung zu bringen.

Mise à jour le 2023-07-09 par Pnr des Causses du Quercy