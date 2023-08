Fête de la Bière Stade de foot L’Absie, 15 septembre 2023, L'Absie.

L’Absie,Deux-Sèvres

Fête de la bière avec différents groupe de musique invités: Les Couak’onjoue, Bonne Nuit et Atou’Trèfles..

2023-09-15 fin : 2023-09-15 03:00:00. EUR.

Stade de foot

L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Beer festival with various guest bands: Les Couak’onjoue, Bonne Nuit and Atou’Trèfles.

Fiesta de la cerveza con varios grupos invitados: Les Couak’onjoue, Bonne Nuit y Atou’Trèfles.

Bierfest mit verschiedenen Gastbands: Les Couak’onjoue, Bonne Nuit und Atou’Trèfles.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Bocage Bressuirais