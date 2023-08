Osons marcher ensemble Stade de foot Bressuire, 1 octobre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Marche de 2 parcours de 7 et 13 kms, au profit des femmes et enfants victimes de violences conjugales.

Vente de crêpes et galettes à l’arrivée avec le food truck « Les crêp’ à Mel ».

Inscriptions sur place ou anticipées à l’accueil de Carrefour Market Bressuire..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 10:30:00. .

Stade de foot

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Walk of 2 routes, 7 and 13 kms, in aid of women and children who are victims of domestic violence.

Sale of crêpes and galettes at the finish with the « Les crêp’ à Mel » food truck.

Registration on site or in advance at Carrefour Market Bressuire.

Marcha de 2 recorridos de 7 y 13 kms, en ayuda de las mujeres y niños víctimas de la violencia doméstica.

Venta de crepes y galettes en la meta con el food truck « Les crêp’ à Mel ».

Inscripciones in situ o con antelación en Carrefour Market Bressuire.

Wanderung mit zwei Strecken von 7 und 13 km, zugunsten von Frauen und Kindern, die Opfer von häuslicher Gewalt sind.

Verkauf von Crêpes und Galettes bei der Ankunft mit dem Foodtruck « Les crêp’ à Mel ».

Anmeldungen vor Ort oder im Voraus am Empfang von Carrefour Market Bressuire.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Bocage Bressuirais