Festival Cousu main Stade de foot Benais, 13 août 2023, Benais.

Festival Cousu main Dimanche 13 août, 10h30, 18h30 Stade de foot Presque gratuit… 1 ticket contre un légume (des maraîchers seront sur place)

Le festival Cousu Main propose une soirée festive et théâtrale dans chaque commune où il s’installe, en partenariat avec les équipes municipales et les associations locales qui assurent la petite restauration et une buvette.

Un atelier théâtre à 10h30 le matin, puis la soirée festive à partir de 19h avec le spectacle musical de « La Loba », puis la représentation de « Vivante », les tribulations d’une clown un peu gauche qui interroge son féminin sacré avec malice, et panache !

Stade de foot Les champs du chapitre 37140 Benais Benais 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 97 30 11 http://www.benais.fr Le stade de foot de Benais accueille exceptionnellement des associations locales pour des évènements type braderies,…

