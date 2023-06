Bal des pompiers Stade de Castagnolles Bazas, 14 juillet 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

L’amicale des sapeurs pompiers de Bazas organise son premier bal des pompiers au stade de Castognoles !

Entre deux danses, vous pourrez vous restaurer grâce aux deux food-truck sur place. Il y aura également des tapas, des planches de charcuterie et de fromage..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 02:00:00. EUR.

Stade de Castagnolles

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Bazas firefighters’ association is organizing its first firefighters’ ball at the Castognoles stadium!

Between dances, you’ll be able to grab a bite to eat from one of the two food-trucks on site. There will also be tapas, charcuterie and cheese boards.

Los bomberos de Bazas organizan su primer baile de bomberos en el estadio de Castognoles

Entre baile y baile, podrás comer algo en los dos food-trucks que habrá en el recinto. También habrá tapas y tablas de embutidos y quesos.

Der Freundeskreis der Feuerwehr von Bazas organisiert seinen ersten Feuerwehrball im Stadion von Castognoles!

Zwischen den Tänzen können Sie sich dank der beiden Foodtrucks vor Ort stärken. Es wird auch Tapas, Wurst- und Käsebretter geben.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT du Bazadais