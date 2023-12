Festi’Buz Stade de Buzancy Buzancy, 14 juin 2024, Buzancy.

Buzancy Ardennes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14

fin : 2024-06-15

Pour sa nouvelle édition, le festival Festi’Buz vous a préparé une belle programmation avec des concerts à vivre !Vendredi 14 juin :- Deportivo- Louis Bertignac- Swing ShadySamedi 15 juin :- Superbus- Archimède- The Rumpled- The Sliping kangooroos- La fanfare moussaka.

Pour sa nouvelle édition, le festival Festi’Buz vous a préparé une belle programmation avec des concerts à vivre !Vendredi 14 juin :- Deportivo- Louis Bertignac- Swing ShadySamedi 15 juin :- Superbus- Archimède- The Rumpled- The Sliping kangooroos- La fanfare moussaka

.

Stade de Buzancy

Buzancy 08240 Ardennes Grand Est



Mise à jour le 2023-12-14 par Ardennes Tourisme